Массовое ДТП произошло в тоннеле в Сочи

Ранним утром 11 ноября в Сочи столкнулись пять автомобилей, в том числе грузовик. Местом происшествия стал тоннель, есть пострадавшие, рассказали правоохранители.
В Сочи в пятом тоннеле "Дублер Курортного проспекта" в направлении из Хостинского в центр сегодня случилось массовое ДТП.
Участниками ДТП стали пять автомобилей, среди них как легковые, так и грузовая фура. К настоящему времени завершаются устранения последствий аварии.
По данным ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в аварии пострадали люди.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.