Массовое ДТП произошло в тоннеле в Сочи

Ранним утром 11 ноября в Сочи столкнулись пять автомобилей, в том числе грузовик. Местом происшествия стал тоннель, есть пострадавшие, рассказали правоохранители.

В Сочи в пятом тоннеле "Дублер Курортного проспекта" в направлении из Хостинского в центр сегодня случилось массовое ДТП.

Участниками ДТП стали пять автомобилей, среди них как легковые, так и грузовая фура. К настоящему времени завершаются устранения последствий аварии.

По данным ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в аварии пострадали люди.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.