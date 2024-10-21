Вестник Кавказа

Массовое ДТП произошло в тоннеле в Сочи

Тоннель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ранним утром 11 ноября в Сочи столкнулись пять автомобилей, в том числе грузовик. Местом происшествия стал тоннель, есть пострадавшие, рассказали правоохранители.

В Сочи в пятом тоннеле "Дублер Курортного проспекта" в направлении из Хостинского в центр сегодня случилось массовое ДТП.

Участниками ДТП стали пять автомобилей, среди них как легковые, так и грузовая фура. К настоящему времени завершаются устранения последствий аварии.

По данным ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в аварии пострадали люди.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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