Первый искусственный остров появится в Сочи

Разработка проекта по строительству первого насыпного острова началась в Сочи. По предварительным данным, его строительство завершат через 9 лет.

В Сочи начали разрабатывать первый насыпной остров, по примеру мировых курортов. Работы по созданию проекта займут 2 года, еще 7 его будут воплощать в реальность, передал гендиректор корпорации «Остров Первый» Булат Шакиров.

Остров разместят недалеко от Мацестинского моста.

«Его разработали японцы. Они делали замеры глубин. В этом месте глубина около пяти м. Самый большой плюс — на береговой линии никто не живет. Наше строительство послужит восстановлению этого места»

- Булат Шакиров

Согласно предварительным расчетам, площадь острова составит порядка 50 га. Там появятся отели, апартаменты и малоэтажные здания, отметил Шакиров.

Идея о возведении искусственного острова на краснодарском курорте не нова. Еще в 2023 году экс-мэр города Леонид Мостовой рассказал, что Сочи можно расширить за счет искусственно созданных территорий.

Тогда же он подчеркнул, что японцы уже проектировали насыпной остров в городе под названием «Сакура» в 2008 году. К сожалению, момент был не проходящий: наступивших кризис лишил проект финансирования. Именно на его основе команда Булата Шакирова будет возводить новый остров, передало издание «Ъ-Сочи».