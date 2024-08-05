Искусственный остров в Батуми будет достроен

После небольшой проверки строительство искусственного острова в Батуми продолжится. Ранее оно было приостановлено из-за жалоб владельца нефтяного пирса "Терминал 1".

Национальное агентство по охране окружающей среды Грузии дало добро на продолжение строительства искусственного острова в аджарской столице, рассказали в ведомстве.

Ранее грандиозный проект оказался под угрозой из-за протеста компании "Терминал 1". По ее мнению, строительство создает опасность для их пирса, куда прибывают танкеры с нефтью. Он находится на расстоянии всего в 130 м от границ насыпных территорий.

Данный вопрос не входил в компетенции агентства охраны, поэтому он был передан Минэкономики Грузии. Его сотрудники не выявили никаких недочетов и не нашли фактов, которые угрожают работе пирса, поэтому строительство "Батуми Айленд" продолжится в прежнем режиме.