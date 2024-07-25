"Терминал 1" высказался против строительства искусственного острова в Батуми

В Батуми активно идет строительство проекта "Батуми Айленд" – искусственных островов, однако компания по перевозке нефтяных грузов "Терминал 1" считает недопустимым появление глобального туристического объекта вблизи с их портами.

Компания "Терминал 1" выказала свое недовольство по поводу строительства в столице Аджарии искусственного острова "Батуми Айленд", так как, по их мнению, амбициозный проект принесет множество проблем, написала газета Netgazeti.

Организации не нравится, что расстояние между пирсом, который использует "Терминал 1", и "Батуми Айленд" – всего 130 метров. Вместе с этим деятельность компании связана с безопасностью, в том числе и национальной, поэтому их удивляет близость туристического объекта к своему пирсу.

Также их беспокоит, что территория будущих островов залезает в зону стоянки и швартовки танкеров с нефтью, принадлежащих организации. К тому же в сторону пирса выбрасываются различные каменные материалы в ходе строительства.

По этим причинам "Терминал 1" считает, что проект строительства должен быть пересмотрен, потому что нынешний угрожает акватории порта Батуми. Как минимум, должны быть изменены размеры островов.

Проект "Батуми Айленд"

Реализация создания искусственных островов на территории Батуми началась еще два года назад. Главная задумка – укрепление береговой лини и разгрузка нынешней застройки города. Проект подразумевает постройку двух полуостровов и одного острова с современным досуговым и оздоровительным комплексом.

Остров будет иметь собственную инфраструктуру. Его обеспечат пляжами, аквапарками, торговыми центрами, отелями, зонами отдыха, жилыми домами и даже учебным заведением.

Сейчас строительство завершено на 20%. К Батуми добавилось около 15 га земли.