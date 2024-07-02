Искусственный остров "Батуми Айленд" готов на 20%

Проект строительства искусственного острова в аджарской столице – крупнейшего развлекательно-рекреационного комплекса завершен на 20%. К городу добавилось 15 га земли. Подробности рассказали власти Аджарии.

Глобальный инвестиционный проект по строительству искусственного острова под названием "Батуми Айленд" на западном побережье Грузии завершен на 20%, рассказал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Черноморский курорт республики не отстает от трендов благоустройства и реконструкции прибрежного пространства. Еще в 2022 году там началась реализация глобального проекта исключительно за счет частных вложений. Он подразумевает постройку двух полуостровов и одного острова с современным досуговым и оздоровительным комплексом.

Основная идея проекта – укрепление береговой линии Батуми и разгрузка нынешней застройки города.

"На сегодняшний день уже создано 20% этого проекта. Это около 15 гектаров новой территории, благодаря чему административные границы Батуми увеличились"

- Торнике Рижвадзе

Остров будет обладать собственной инфраструктурой. Там построят пляжи, аквапарки, торговые центры, отели, зоны отдыха, жилые дома и даже учебное заведение.

Общая сумма инвестиций одной только компании "Амбасадор групп" составит не менее 100 млн долларов (272,5 млн лари или 8,5 млрд рублей) на первый этап строительства.