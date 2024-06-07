Вестник Кавказа

В Батуми заработал первый отель бренда ibis

Гостиничный номер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свои двери в грузинском курортном городе Батуми сегодня открыл первый отель международного бренда - Ibis Styles Batumi, в котором есть различные типы номеров, включая стандартные, двухместные, семейные, и люксы.

В Батуми открылась первая гостиница международного бренда ibis, сообщает пресс-служба правительства Аджарской Автономной Республики Грузии.

Отель расположен в самом центре курортного города, рядом с Новым бульваром, и всего в 3,5 км от городского аэропорта – в нем 121 номер различных категорий, ресторан, лобби-бар, конференц-зал на 80 человек и большая детская зона.

Интерьер отеля выполнен в спортивной тематике.

Новый отель очень удобен для туристов – те из них, кто хочет насладиться черноморскими пляжами, доедет до них за 5 минут – именно столько занимает дорога до Батумского бульвара.

Впрочем, недалеко от локации и многие другие туристические достопримечательности Батуми и его крупнейшие торговые центры, художественные музеи и знаменитый Батумский ботанический сад, утверждают путеводители.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1525 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Отдых в Абхазии 2024: как недорого провести отпуск в республике по системе «все включено»?

Отдых в Абхазии 2024: как недорого провести отпуск в республике по системе «все включено»?

Россияне продолжают ехать на отдых в Дагестан

Россияне продолжают ехать на отдых в Дагестан

Аудиоспектакль проведет по Владикавказу Вахтангова

Аудиоспектакль проведет по Владикавказу Вахтангова

В КЧР построят аэропорт на 12,5 млрд рублей

В КЧР построят аэропорт на 12,5 млрд рублей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы