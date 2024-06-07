В Батуми заработал первый отель бренда ibis

Свои двери в грузинском курортном городе Батуми сегодня открыл первый отель международного бренда - Ibis Styles Batumi, в котором есть различные типы номеров, включая стандартные, двухместные, семейные, и люксы.

В Батуми открылась первая гостиница международного бренда ibis, сообщает пресс-служба правительства Аджарской Автономной Республики Грузии.

Отель расположен в самом центре курортного города, рядом с Новым бульваром, и всего в 3,5 км от городского аэропорта – в нем 121 номер различных категорий, ресторан, лобби-бар, конференц-зал на 80 человек и большая детская зона.

Интерьер отеля выполнен в спортивной тематике.

Новый отель очень удобен для туристов – те из них, кто хочет насладиться черноморскими пляжами, доедет до них за 5 минут – именно столько занимает дорога до Батумского бульвара.

Впрочем, недалеко от локации и многие другие туристические достопримечательности Батуми и его крупнейшие торговые центры, художественные музеи и знаменитый Батумский ботанический сад, утверждают путеводители.