Зона отдыха за миллионы долларов появилась в Батуми

Популярный туристический город Батуми обзавелся новой зоной отдыха, которая получила название "Аллея Героев". Ее украсят арт-объектами и множеством растений.

Новая точка притяжения для туристов открылась в Батуми, сообщили в Минрегионразвития Грузии.

В городе открылась зона отдыха, получившая название "Аллея Героев". На ней будут размещены фонтаны и смотровая площадка. Кроме того, зона станет местом расположения арт-объектов и будет украшена 12 тыс различных растений.

Государственный бюджет Грузии затратил на реализацию концепции сумму, эквивалентную порядка $9 млн.

Официальное открытие туристического сезона в грузинском городе состоится уже в субботу.

Ранее стало известно о том, что доля иностранных граждан в приобретении квартир в Батуми в первом квартале 2024 года превысила 80%.