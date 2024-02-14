В Батуми построят новый ледовый дворец и бассейн

Власти Аджарии приняли решение возвести в Батуми к Зимнему юношескому олимпийскому фестивалю, который пройдет в столице региона в 2025 году, ледовый дворец, который сможет вмещать 1,5 тысячи зрителей.

Уже к предстоящему Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю, который пройдет в Бакуриани в 2025 году, правительство Аджарии приняло решение построить Ледовый дворец и соответствующий мировым стандартам бассейн, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

"Мы приняли решение построить и завершить строительство Батумской ледовой арены и бассейна, где пройдут зимние Олимпийские игры в 2025 году"

- Торнике Рижвадзе

Официально фестиваль пройдет на горнолыжном курорте Бакуриани (Самцхе-Джавахети), однако часть его соревнований примут площадки Тбилиси и Батуми, передает Sputnik Грузия.

Вместительность Ледового дворца в Батуми составит 1,5 тыс зрителей, а бассейна – до 800, оба сооружения будут построены в соответствии с международными олимпийскими стандартами, добавил Рижвадзе.