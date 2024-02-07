Вестник Кавказа
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Батуми стал лучшим туристическим направлением Европы

Батуми стал лучшим туристическим направлением Европы
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Европейский туристический портал назвал Батуми и Аджарию лучшими местами для путешествий. Портал отметил низкую стоимость и аутентичность грузинских направлений.

Популярный портал про путешествия European Best Destinations внес Батуми и Аджарию в список наиболее привлекательных маршрутов для путешествий. 
В частности, Батуми занял пятое место среди лучших направлений Европы. 

"Забудьте про Барселону и Берлин, Батуми намного более удивительное, доступное и экзотическое место"

- European Best Destinations 

Кроме этого, портал отметил низкую стоимость путешествий в Аджарию и ее аутентичность. 

"В течение всего года в городе субтропический и влажный воздух, он отличается и озеленением. В Батуми есть ботанический сад 19 века и окружен тремя национальными парками, которые внесены в список UNESCO"

- European Best Destinations 

Опередили Грузию в списке лучших направлений для отдыха Испания, Монако, Мальта и Женева.

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