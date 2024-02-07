Батуми стал лучшим туристическим направлением Европы

Европейский туристический портал назвал Батуми и Аджарию лучшими местами для путешествий. Портал отметил низкую стоимость и аутентичность грузинских направлений.

Популярный портал про путешествия European Best Destinations внес Батуми и Аджарию в список наиболее привлекательных маршрутов для путешествий.

В частности, Батуми занял пятое место среди лучших направлений Европы.

"Забудьте про Барселону и Берлин, Батуми намного более удивительное, доступное и экзотическое место"

- European Best Destinations

Кроме этого, портал отметил низкую стоимость путешествий в Аджарию и ее аутентичность.

"В течение всего года в городе субтропический и влажный воздух, он отличается и озеленением. В Батуми есть ботанический сад 19 века и окружен тремя национальными парками, которые внесены в список UNESCO"

- European Best Destinations

Опередили Грузию в списке лучших направлений для отдыха Испания, Монако, Мальта и Женева.