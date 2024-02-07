Власти Грузии поставили новый рекорд по доходам от туризма

В минувшем 2023 году Грузия поставила новый рекорд по доходам от туризма – он составил $4,1 мррд, и заслуга в этом правильной стратегии и плана действий правительства, заявила сегодня заместитель главы Минэкономики страны.

Грузия в минувшем 2023 году получила доход от международного туризма на 26% выше, чем в допандемийном 2019 году, установив новый рекорд в $4,1 млрд, заявила замглавы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.

"В соответствии с правильной стратегией и планом действий совместно с частным сектором мы не только полностью восстановили тот доход от туризма, который у нас был до пандемии, но и улучшили этот показатель на 26%. Наша страна получила более $4,1 млрд доходов от туризма, что является еще одним успехом"

- Мариам Квривишвили

В минувшем году Грузия приняла 7,1 млн иностранцев, что на 30,3% больше по сравнению с 2022 годом. Из общего числа 4,7 млн визитов были туристическими, что на 27,8% больше, чем в 2022 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 91,9%, подсчитали в Национальной администрации туризма, передает Sputnik Грузия.

"В 2023 году мы успешно провели чемпионат по лыжным гонкам в Бакуриани. Грузия представила себя в качестве принимающей страны на самой престижной туристической выставке – ITB Berlin. Эти и многие другие мероприятия, которые мы запланировали и реализовали совместно с частным сектором, дали результаты, которыми каждый из нас гордится"

- Мариам Квривишвили

Благодаря правильной государственной политике, а также тесному сотрудничеству с частным сектором 2024 год станет самым успешным годом не только в сфере туризма, но и в авиаотрасли Грузии, заверила замминистра.