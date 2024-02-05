В Грузии сменилось правительство. Что дальше?

Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым. Премьер Грузии поздравил президента Азербайджана с победой на выборах. Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.

Новый грузинский премьер Ираклий Кобахидзе поговорил по телефону с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы государства.

Кобахидзе поздравил Алиева с победой на прошедших в Азербайджане выборах президента и пожелал успехов в его работе на благо страны.

В свою очередь президент Азербайджана поздравил премьера Грузии с утверждением на пост премьера Грузии и пожелал ему успехов в работе. Кроме того, Алиев поблагодарил Кобахидзе за оказанное внимание.

Главы государств выразили уверенность в том, что отношения дружбы, братства и стратегического партнерства между странами будут и впредь развиваться и укрепляться. Кроме того, они обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.

Как изменится правительство Грузии?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" говоря об ожидаемых перестановках в правительстве Грузии при Ираклии Кобахидзе, сообщил, что власти приняли решение сменить только одного человека – министра обороны.

"Ираклий Кобахидзе объявил, что новшество будет одно – новый глава Минобороны. Что будет дальше, неизвестно. Вроде бы смена премьер-министра Грузии должна была повлечь за собой смену основной части кабинета министров, но этого так и не произошло, в связи с чем пока сложно прогнозировать, как изменения произойдут в дальнейшем", - сказал он.

"Делались намеки на то, что существуют коррупционные риски в верхушке исполнительной власти Грузии, но пока все ограничилось только намеками. Посмотрим, как будут развиваться события. Наверное, нужно, чтобы какое-то время прошло для вынесения точной оценки изменениям кадровой политики грузинского руководства", - добавил Васо Капанадзе.

Политолог ожидает, что в этом году деятельность правительства будет в значительной степени ориентирована на подготовку к парламентским выборам. "Скорее всего, внимание и кабинета министров, и правящей партии, которые сейчас обменялись руководителями, будет сосредоточено на будущих парламентских выборах, которые пройдут 26 октября", - сообщил он.

"Поэтому правительство при Ираклии Кобахидзе, как и "Грузинская мечта" при Ираклии Гарибашвили, будет нацелено на то, чтобы эффективность их работы возросла таким образом, чтобы правящая партия добилась солидного результата на этих выборах. Вся работа властей будет ориентирована на это", - заключил Васо Капанадзе.