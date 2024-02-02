Официально: за Ильхама Алиева проголосовали 92,12% избирателей

Ильхам Алиев набрал 92,12% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней, пищет ЦИК АР. Он победил на президентских выборах в Азербайджане.
В Азербайджане подсчитали все голоса жителей на президентских выборах, сообщает пресс-служба ЦИК Азербайджана.
После обработки 100% бюллетеней президент Азербайджана Ильхам Алиев набрал 92,12% голосов избирателей – 4 577 693 голоса.
Второе место занял Захид Орудж, который получил 2,17% голосов (107 877 голосов). Остальные участники выборов расположились следующим образом:
- Фазиль Мустафа – 1,98% (98 623 голоса);
- Гудрат Гасангулиев – 1,72% (85 607 голосов);
- Рази Нуруллаев – 0,80% (39 727 голосов);
- Эльшад Мусаев – 0,66% (32 956 голосов);
- Фуад Алиев – 0,53% (26 561 голос).