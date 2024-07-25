Искусственный остров в Батуми оказался под угрозой из-за нефтяного терминала

В Грузии нефтяной терминал выступает против строительства в Батуми искусственного острова для туристов. Строительство стартовало два года назад по разрешению правительства Грузии.

Грузия может остаться без искусственного острова "Батуми Айленд", после обращения ООО "Терминал 1", которое управляет нефтяным терминалом в Батуми, национальное агентство окружающей среды приостановило процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) искусственного острова в Батуми, пишет Business Press News.

"Батуми Айленд" - крупный проект, реализуемый инвестором Ambassador Batumi Island (Амбассадор Групп) с сентября 2022 года. Насыпной остров станет точкой притяжения туристов, на нем планируется создать пляжи и аквапарки, построить отели и частные дома, развлекательные комплексы. На первом этапе инвестиции составят порядка $100 млн. Искусственный остров позволит трудоустроить тысячи человек и укрепит береговую линию Батуми. Строительство ведется на противоположной стороне нефтяного терминала, прилегающего к Батумскому рыбному рынку.

"Абсурдно устраивать универсальную туристическую зону в районе стоянки и перегрузки нефтеналивных танкеров, где есть зона разлива, зона повышенной опасности, где все действия прописаны правилами/инструкциями порта и регламентированы"

– "Терминал 1"

Предприятие также представило в профильные министерства Грузии документ с предварительной оценкой трудностей, грозящих "Терминалу 1" в связи с созданием "Батуми Айленда". Документ составлен международной проектной компанией "Анкор Инжиниринг".

Отметим, что создание острова в курортном Батуми ведется на участке площадью 90 га в населенных пунктах Барцхана и Тамар, право на строительство компания получила решением правительства страны. В 2022 году "Терминал 1" выдал рекомендации по безопасному расстоянию от границ терминала до будущего туристического острова.