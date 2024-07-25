Искусственный остров в Батуми оказался под угрозой из-за нефтяного терминала

Грузия может остаться без искусственного острова "Батуми Айленд", после обращения ООО "Терминал 1", которое управляет нефтяным терминалом в Батуми, национальное агентство окружающей среды приостановило процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) искусственного острова в Батуми, пишет Business Press News.
"Батуми Айленд" - крупный проект, реализуемый инвестором Ambassador Batumi Island (Амбассадор Групп) с сентября 2022 года. Насыпной остров станет точкой притяжения туристов, на нем планируется создать пляжи и аквапарки, построить отели и частные дома, развлекательные комплексы. На первом этапе инвестиции составят порядка $100 млн. Искусственный остров позволит трудоустроить тысячи человек и укрепит береговую линию Батуми. Строительство ведется на противоположной стороне нефтяного терминала, прилегающего к Батумскому рыбному рынку.
"Абсурдно устраивать универсальную туристическую зону в районе стоянки и перегрузки нефтеналивных танкеров, где есть зона разлива, зона повышенной опасности, где все действия прописаны правилами/инструкциями порта и регламентированы"
– "Терминал 1"
Предприятие также представило в профильные министерства Грузии документ с предварительной оценкой трудностей, грозящих "Терминалу 1" в связи с созданием "Батуми Айленда". Документ составлен международной проектной компанией "Анкор Инжиниринг".
Отметим, что создание острова в курортном Батуми ведется на участке площадью 90 га в населенных пунктах Барцхана и Тамар, право на строительство компания получила решением правительства страны. В 2022 году "Терминал 1" выдал рекомендации по безопасному расстоянию от границ терминала до будущего туристического острова.