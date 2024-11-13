Абхазия оплатила электричество из России до 22 ноября

Переток электричества из России в Абхазию оплачен на данный момент лишь до 22 ноября, стало известно на встрече и.о. президента Бадры Гунбы с вице-премьерами. Он поручил решил вопрос.

Электроэнергия из России для Абхазии оплачена на период до 22 ноября, эта информация была озвучена на совещании и.о. президента Бадры Гунбы с тремя вице-премьерами. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Во встрече участвовали Джансух Нанба, Кристина Озган, Владимира Делба.

Участники совещания обсудили самый важный на сегодня вопрос для Абхазии – оплата электричества из РФ.

"По состоянию на данный момент переток оплачен до пятницы 22 ноября"

– пресс-служба

В ходе встречи было отмечено, что уровень воды в Джварском водохранилище на Ингурской ГЭС упал до критической отметки, электричества на ней вырабатывается мало, возникающий дефицит покрывается как раз за счет коммерческого перетока из России.

И.о. президента дал вице-премьерам поручение: активизировать работу – найти деньги для дальнейшей оплаты российского электричества, в противном случае жители страны могут остаться без света.