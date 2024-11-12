Бадра Гунба приступил к исполнению полномочий главы Абхазии

Протесты в Абхазии привели к отставке главы республики Аслана Бжании. Его должность до президентских выборов перешла к вице-президенту Бадре Гунбе.

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению должностных обязанностей президента. Гунба будет исполняющим обязанности главы республики до президентских выборов, поведали в офисе президента Абхазии.

Отметим, что парламент Абхазии 19 ноября принял отставку президента страны Аслана Бжании. Также оставить должность должен премьер республики Александр Анкваб, на его место должен прийти Валерий Бганбу. Кадровые перестановки в высшем эшелоне власти Абхазии были приняты в рамках переговоров с лидерами оппозиции.

Напомним, что волнения начались в Абхазии на фоне законопроекта о гарантиях для российских инвесторов. Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий в Сухуме, блокировали работу министерств и выдвинул политические требования о смене руководства республики.