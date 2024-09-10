Вестник Кавказа

В школе Новороссийска рухнуло крыльцо

В школе Новороссийска рухнуло крыльцо
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ученики одной из школ Новороссийска чуть не отправились вместо уроков домой – на главном входе в здание обрушилась верхняя часть крыльца. К счастью, никто не пострадал, а для детей открыли запасной вход.

Занятия в одной из школ кубанского Новороссийска сегодня начались с небольшого чрезвычайного происшествия - в здании обрушилась верхняя часть крыльца, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

К счастью, никто не пострадал, хотя с потолка главного входа на землю под ноги детям рухнул приличный кусок штукатурки, передает "АиФ-Юг".

Правда, выход нашелся быстро – детей не пришлось отправлять домой, для них открыли запасной вход в здание, а крыльцо с рухнувшим потолком огородили.

Сейчас администрация школы совместно с городскими коммунальными службами решает, как восстановить крыльцо здания в кратчайшие сроки.

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