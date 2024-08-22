Пляжи Новороссийска преобразятся к следующему сезону

Три новороссийских пляжа получили субсидии на обновление в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", рассказал глава курорта Андрей Кравченко.
"По итогам отбора четырем нашим предприятиям одобрены заявки. К следующему курортному сезону нас ждет обновленный облик трех городских пляжей: Кристалл - 2 (стоимость проекта 14,3 млн руб); «На мысе» (стоимость проекта 14,7 млн руб); Широкая балка (стоимость проекта 14,2 млн руб)"
- Андрей Кравченко
Помимо этого, город получил возможность благоустроить туристический маршрут в комплексе Park Home. На работы придется потратить более 6 млн рублей.
Общая сумма субсидий, полученных на обновление пляжей, составляет почти 30 млн рублей.
Напомним, что Российские железные дороги запустят туристический поезд "Гастротур". Его маршрут затронет южные города, в том числе и Новороссийск. Первый состав тронется в октябре следующего года.