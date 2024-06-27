Гастрономический круиз предложит туристам РЖД в 2025 году

В будущем году РЖД планирует запустить несколько новых туристических поездов. Среди них - гастротур из Москвы в Адыгею и Краснодарский край.

РЖД в 2025 году увеличит число туристических поездов до 35, запланировано несколько новых маршрутов по России.

Всего перевозчик готовит 8 новых железнодорожных круизов - туристических маршрутов, в которых Москва будет начальной и конечной точкой.

Поезд "Гастротур" будет включать дневные остановки в таких городах, как Майкоп, Краснодар, Новороссийск. Впервые туристический поезд для гурманов через Адыгею и Черное море может выйти на маршрут 3 октября 2025 года.

Запустить в новом году планируется также поезда "Вятская сказка" (Москва - Киров - Великий Устюг - Москва), "Псковские каникулы" (Москва – Великие Луки – Псков – Москва), "В Дивеево" (Москва - Муром - Арзамас - Москва), "Волжский вояж" (Москва – Чебоксары – Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Москва) и другие. Кроме того, разрабатывается новый международный маршрут - в Азербайджан.

В расписании сохранятся крайне популярные туристические поезда, включая "Жемчужину Кавказа", "По Золотому кольцу", "В Абхазию".