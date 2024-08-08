Вестник Кавказа

Благоустройство коснется парка «Южные пруды» в Новороссийске

Благоустройство коснется парка «Южные пруды» в Новороссийске
© Фото: администрация Новороссийска
Власти Новороссийска хотят начать реализацию проекта по реконструкции и благоустройству парка «Южные пруды». Все работы планируют начать уже в этом году.

Парк «Южные пруды» в Новороссийске начнут благоустраивать и реконструировать уже к концу этого года. Контракты на работы уже заключены, рассказали в городской администрации.

Планируется оборудовать тротуары новой плиткой, соорудить детские площадки и дорожки для велосипедистов, установить новые лавочки и мусорки, а также покрыть мосты, лестницы и трибуны деревянным настилом.

Напомним, что Новороссийск становится привлекательнее для путешественников по всей России благодаря модернизации объектов туризма. Город хочет расширить число пешеходных маршрутов для гостей курорта. Планируется ввести три дополнительных тропы. Всего их в городе 39 штук.

«Разработка данного проекта будет выполнена с учетом мнений общественников и инициативных жителей города-героя, после чего состоится государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий»

- администрация Новороссийска

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