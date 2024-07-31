Вестник Кавказа

Новые пешие маршруты появятся для туристов в Новороссийске

Роза хутор
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Новороссийске хотят расширить список пешеходных турмаршрутов. В него могут включить три новых маршрута. А на уже существующих будет обновлена инфраструктура.

Новороссийск становится привлекательнее для туристов, ведется работа по модернизации и наращиванию числа турмаршрутов.

Сегодня в городе работают 39 паспортизированных маршрутов, это не только пешеходные, но и водные маршруты. Вскоре на них будет обновлена навигация, появятся новые информационные стенды, смотровые площадки. Кроме того, список пеших троп может расшириться. В него хотят включить маршруты «Вокруг горы Колдун», «Десять памятников войны» и «Дорогами Победы».

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», направлен запрос на субсидию в 3 млн рублей.

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