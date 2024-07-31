Новые пешие маршруты появятся для туристов в Новороссийске

В Новороссийске хотят расширить список пешеходных турмаршрутов. В него могут включить три новых маршрута. А на уже существующих будет обновлена инфраструктура.

Новороссийск становится привлекательнее для туристов, ведется работа по модернизации и наращиванию числа турмаршрутов.

Сегодня в городе работают 39 паспортизированных маршрутов, это не только пешеходные, но и водные маршруты. Вскоре на них будет обновлена навигация, появятся новые информационные стенды, смотровые площадки. Кроме того, список пеших троп может расшириться. В него хотят включить маршруты «Вокруг горы Колдун», «Десять памятников войны» и «Дорогами Победы».

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», направлен запрос на субсидию в 3 млн рублей.