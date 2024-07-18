Вестник Кавказа

Мемориал «Малая Земля» в Новороссийске отреставрируют осенью

Новороссийск
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В октябре этого года в Новороссийске начнутся реставрационные работы на легендарном мемориале «Малая Земля». Об этом рассказал глава города.

Мемориальный комплекс «Малая Земля» будет отреставрирован, информацией поделился мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«Реставрация мемориального комплекса «Малая Земля» и благоустройство прилегающей территории - вопрос, находящийся на особом контроле... В октябре текущего года планируем приступить к реставрационным»

– Кравченко

Комплекс «Малая Земля» был открыт осенью 1982 года. Необходимость реставрационных работ назрела несколько лет назад. На данный момент на объекте завершены противоаварийные работы, планируется реставрация и благоустройство.

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