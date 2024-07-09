Вестник Кавказа

Новороссийск побил температурный рекорд

Новороссийск побил температурный рекорд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Синоптики составили топ городов, в которых температура воздуха 17 июля достигла рекордных показателей. Первое место в нем занял Новороссийск. Больше всего в списке оказалось населенных пунктов, расположенных на Кубани.

Накануне Новороссийск стал самым раскаленным населенным пунктом России – там зафиксировали самую высокую температуру в стране за 17 июля. Об этом рассказали синоптики центра погоды «Фобос».

Сообщается, что на территории города температура воздуха соответствовала 40,5 градусам.

Помимо Новороссийска в топ российских городов по температуре воздуха вошел Горячий Ключ, где она дошла до сорока градусов. Отличилась и Анапа. Там температура воздуха достигла показателя в 39,9 градуса.

Далее по списку идет город Прохладный, расположенный в КБР, и кубанская столица. Воздух там раскалился до 39,6 градуса.

Следующее место заняли города – Луганск и Приморско-Ахтарск на Кубани, где воздух прогрелся до отметки в 39,4 градуса. Рекордной температура также стала в Майкопе с 39,3 градуса, кубанской станице Кущевская с 39,2 градуса и в Каменск-Шахтинске в Ростовской области с 39,1 градуса.

Вследствие экстремально жаркой погоды в этих регионах наблюдаются различные происшествия – пожары, перебои с электричеством и подачей воды. В начале недели под Новороссийском в хуторе Дюрсо произошел крупный пожар, уничтоживший более 60 га лесных массивов. Пожары также наблюдались в Дагестане, Ингушетии, на Ставрополье и на других территориях южных регионов Кавказа.

На Кубани также временно ограничили подачу электроэнергии в ряд районов, где сеть оказывается перегруженной из-за жары.

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