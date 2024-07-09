Подачу электроэнергии временно ограничат в районах Кубани

В некоторых районах Кубани будут вводиться временные ограничения на потребление электроэнергии. Решение было принято из-за продолжающейся жары в регионе. Об этом предупредили местные службы ТЭК и ЖКХ.
«Из-за экстремальной жары (+40 и выше) и в связи с вынужденным снижением перетока мощности на территорию региона, оборудование объединенной энергосистемы испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время»
- оперативный штаб Краснодарского края
Вводить ограничения или нет – вопрос Кубанского РДУ. Его действия будут зависеть от загруженности сети, которую отслеживают сотрудники службы.
Ограничения уже коснулось части районов Кубани - Тимашевского, Тихорецкого, Славянского, Ленинградского и Юго-Западного.
Напомним, что южные регионы России столкнулись с перебоями подачи электроэнергии в последние дни. Накануне произошел крупный сбой в работе Ростовской АЭС. Без электричества остались миллионы жителей Краснодара, Новороссийска, Майкопа и других городов.