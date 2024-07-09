Подачу электроэнергии временно ограничат в районах Кубани

Из-за продолжающейся жаркой погоды на юге России было принято решение ввести ограничения на подачу электроэнергии в некоторые районы Краснодарского края. Отключение будет зависеть от загруженности энергосистемы.

В некоторых районах Кубани будут вводиться временные ограничения на потребление электроэнергии. Решение было принято из-за продолжающейся жары в регионе. Об этом предупредили местные службы ТЭК и ЖКХ.

«Из-за экстремальной жары (+40 и выше) и в связи с вынужденным снижением перетока мощности на территорию региона, оборудование объединенной энергосистемы испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время»

- оперативный штаб Краснодарского края

Вводить ограничения или нет – вопрос Кубанского РДУ. Его действия будут зависеть от загруженности сети, которую отслеживают сотрудники службы.

Ограничения уже коснулось части районов Кубани - Тимашевского, Тихорецкого, Славянского, Ленинградского и Юго-Западного.

Напомним, что южные регионы России столкнулись с перебоями подачи электроэнергии в последние дни. Накануне произошел крупный сбой в работе Ростовской АЭС. Без электричества остались миллионы жителей Краснодара, Новороссийска, Майкопа и других городов.