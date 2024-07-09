Несколько миллионов россиян остались без света из-за сбоя на Ростовской АЭС

Несколько миллионов российских граждан, проживающих в южных регионах страны, остались без света во вторник из-за сбоя на Ростовской АЭС. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

Во вторник, 16 июля, на Ростовской АЭС произошел сбой, в результате чего пропал свет у нескольких миллионов жителей юга России. Об этом информирует в своем Telegram-канале Минэнерго РФ.

В частности, сейчас энергоснабжение прервано в Анапе, Армавире, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийские и ряде других населенных пунктов.

"В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт"

– пресс-служба ведомства

Ведутся восстановительные работы