Учителя русского языка и литературы съедутся на форум в Ереване

Столица Армении примет в конце этого месяца форум педагогов, специализирующихся на русском языке и литературе. В нем будут участвовать специалисты из разных государств.

В ближайший вторник, 26 ноября, в Ереване состоится открытие форума учителей русского языка и литературы. Об этом поведали в Русском доме в Армении.

Организатором форума, который продлится три дня, выступает ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Поддержку ему оказывают Россотрудничество и Минобразования РФ и Армении.

В рамках фестивали специалисты из разных стран смогут на лекциях и круглых столах обменяться опытом и поговорить о различных методах преподавания русского языка. Кроме того, предусмотрено проведение мастер-классов.