Дагестан увеличивает рождаемость

В Дагестане медленно, но верно растет рождаемость – только за первые восемь месяцев текущего 2024 года в регионе родилось на тысячу малышей больше, чем в минувшем 2023 году, сообщил глава Минздрава республики.

Несмотря на рост демографии, в Дагестане остается высокой смертность среди детей из-за врожденных патологий развития, связанных с наследственностью и генетикой, сообщил на встрече с премьер-министром республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым врио министра здравоохранения республики Ярослав Глазов, сообщает пресс-служба правительства республики.

С января по август в Дагестане родился 28 381 ребенок - это на 1135 человек больше, чем за тот же период годом ранее, а рождаемость выросла с 12,7 до 13,1 человек на тысячу населения, отметил Глазов на встрече премьера с главврачами медучреждений, передает "АиФ-Дагестан".

"В то же время в республике сохраняется высокий риск рождения детей с врожденными пороками развития, наследственной и генетической патологией. Врожденные пороки развития занимают второе место в структуре младенческой смертности"

- Ярослав Глазов

Значительную часть населения региона составляет молодежь в возрасте до 17 лет – ее больше четверти (28,1%) от общего числа населения, отметил врио министра.

Чтобы исправить ситуацию, премьер-министр потребовал у медиков кардинально изменить работу женских консультаций и родильных домов, обратив особое внимание на профилактику случаев младенческой смертности, доведя ее уровень до среднего по России.