Вестник Кавказа

Число жителей Ингушетии продолжает расти

Число жителей Ингушетии продолжает расти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии заявили о приросте населения. По данному показателю республика входит в тройку среди регионов России. Процесс урбанизации в Ингушетии продолжается.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о приросте населения республики. Он отметил, что регион традиционно входит в тройку лидеров среди российских субъектов.

Согласно статистическим данным, в республике проживает порядка 527,2 тыс человек. По прогнозам, к концу текущего года численность жителей должна возрасти почти до 534 тыс человек.

Калиматов заявил, что рост населения Ингушетии по сравнению с 2022 годом составил 1,6%.

Руководитель региона также рассказал о процессе урбанизации. По его словам, 54,8% (290,1 тыс человек) живут в городах, а 45,2% (237,1 тыс человек) - в селах.

Кроме того, он добавил, что в Ингушетии действуют проекты «Здравоохранение» и «Демография», а также есть меры поддержки семей с детьми.

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