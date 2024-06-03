Калиматов переизбран на пост главы Ингушетии

Парламент Ингушетии избрал нового главу республики. По итогам голосования им снова стал Махмуд-Али Калиматов. Он возглавляет регион с 2019 года.
Народного собрание Ингушетии сегодня провело тайное голосование для определения нового главы республики. Пост сохранил действующий руководитель Махмуд-Али Калиматов.
Согласно региональному законодательству главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа внесенных президентом России кандидатур.
Большинство депутатов (25 из 32) решили сохранить должность руководителя республики за Калиматовым.
Стоит добавить, что Калиматов возглавляет Ингушетию с 2019 года. На этом посту он сменил Юнус-Бека Евкурова.