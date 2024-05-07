Вестник Кавказа

Калиматов будет участвовать в выборах главы Ингушетии

Калиматов будет участвовать в выборах главы Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нынешний глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов планирует принять участие в предстоящих выборах главы Ингушетии и возглавить республику еще на пять лет, он надеется, что его поддержат народ и парламентарии.

Действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попробует возглавить регион еще на пять лет – он примет участие в выборах главы Ингушетии, которые пройдут нынешней осенью, написал он в своем Telegram-канале.

"В сентябре у нас должны состояться выборы главы Ингушетии. Надеюсь, народ и парламент меня поддержат. Мною была доложена текущая ситуация по социально-экономическому развитию Ингушетии. Президент оценил нашу положительную динамику и рекомендовал работать дальше, не сбавляя темпов"

- Махмуд-Али Калиматов

В планах властей региона – развитие учреждений образования и культуры. Так, в республике с 2022 года ведется активная работа над модернизацией школьных систем образования, значительные средства вкладываются в их капитальный ремонт, в текущем году работы продолжаются еще в шести учебных заведениях. Также до конца года планируется вложить в развитие культуры Ингушетии более 105 млн рублей из средств федерального бюджета, поведал Калиматов..

Напомним, согласно Конституции республики, глава Ингушетии избирается парламентом сроком на пять лет.

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