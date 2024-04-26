В Ингушетии возьмутся за сохранение родного языка

В Ингушетии появится комиссия, которая будет заниматься сохранением ингушского языка. Поручение дано правительству республики.

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о намерении республиканских властей сформировать правительственную комиссию, которая будет заниматься сохранением ингушского языка.

Он заявил, что в регионе растет количество детей, не знающих своего родного языка, что чревато его исчезновением. Поэтому, по словам главы региона, появится правительственная комиссия, в которую войдут ученые, языковеды и педагоги.

Калиматов подчеркнул, что задача комиссии будет заключаться в подробном изучении проблемы и разработке для ее решения. Глава добавил, что дал правительству Ингушетии соответствующее поручение.