Вестник Кавказа

В Ингушетии возьмутся за сохранение родного языка

В Ингушетии возьмутся за сохранение родного языка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии появится комиссия, которая будет заниматься сохранением ингушского языка. Поручение дано правительству республики.

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о намерении республиканских властей сформировать правительственную комиссию, которая будет заниматься сохранением ингушского языка.

Он заявил, что в регионе растет количество детей, не знающих своего родного языка, что чревато его исчезновением. Поэтому, по словам главы региона, появится правительственная комиссия, в которую войдут ученые, языковеды и педагоги.

Калиматов подчеркнул, что задача комиссии будет заключаться в подробном изучении проблемы и разработке для ее решения. Глава добавил, что дал правительству Ингушетии соответствующее поручение.

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