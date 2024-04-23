У ингушских общественников будет свой Дом профсоюзов

Ингушские профсоюзные организации давно заслужили право иметь свой Дом профсоюзов, отметил на встрече с главой объединения организаций профсоюзов Ингушетии Хади Оздоевой глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встрече с руководителем объединения организаций профсоюзов Ингушетии Хади Оздоевой поддержал идею строительства в регионе здания Дома профсоюзов, и пообещал оказать всяческую помощь в реализации проекта, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

"Благодаря профсоюзам трудящиеся имеют возможность объединяться для решения общих проблем и защиты своих прав. Это также юридическая поддержка в случае конфликтов с работодателями. Повторюсь, не все это понимают"

- Махмуд-Али Калиматов

На встрече с Калиматовым Оздоева также обсудила вопрос празднования 100-летия ингушских профсоюзов, которое будет отмечаться в этом году: к юбилею в регионе пройдут массовые мероприятия, большой автопробег и митинг, передает "Интерфакс".

Напомним, в Ингушетии работают 210 первичных профсоюзных организаций, число членов которых составляет 18,2 тыс человек. Организации контролируют справедливую оплату труда, соблюдение трудового законодательства, обеспечение безопасных условий на производстве, а также занимаются социальными гарантиями и льготами для работников – со всеми ними заключены коллективные договоры.