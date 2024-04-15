Вестник Кавказа

Древнейший храм Ингушетии поддержат временные конструкции

Древнейший храм Ингушетии поддержат временные конструкции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках реконструкции древнего храма Тхаба Ерды в Ингушетии будут возведены временные постройки, которые помогут во время реконструкционных работах.

Главный исторический объект Ингушетии – древнейший храм Тхаба Ерды будут сохранять с помощью временных конструкций. Проект по реконструкции здания был утвержден комитетом по охране объектов культурного наследия республики.

Предполагается, что во время проведения ремонтных работ, возле стен здания соорудят временные постройки, которые поддержат своды храма. Об этом сообщается в telegram-канале компании АСМ-групп, которая занимается реставрационными работами в Ингушетии.

"Проектом предусмотрена установка временных конструкций снаружи и внутри храма, которые на время предстоящих археологических изысканий, поддержат исторические стены и своды"

– АСМ-групп

В организации отметили, что в этом году около храма стартовали раскопки, с помощью которых удалось обнаружить древнее поселение и серебряную монету шестого века.

Ранее было отмечено, что специалистам во время работ удалось обнаружить серебряную монету-зузун, которая в последствии будет передана в краеведческий музей региона.

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