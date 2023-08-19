Древний зузун удивил археологов в Ингушетии

Серебряная монета VI века была обнаружена археологами на территории храма Тхаба-Ерды. Зузун, а именно так называется монета, является подражанием сасанидской драхме Ормизда IV

В горах Ингушетии была обнаружена удивительная находка – серебряная монета, относящаяся к VI веку. Этот артефакт был найден на территории древнего храма Тхаба-Ерды.

«Археологи «Наследие Кубани» при проведении археологических изысканий на территории объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды» в горной Ингушетии на глубине 3 метра обнаружили древнюю серебряную монету. По словам научного сотрудника Института востоковедения РАН Евгения Гончарова, серебряный зузун, относящийся к VI веку, является подражанием сасанидской драхме Ормизда IV»

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Серебряная монета, обнаруженная археологами в горах Ингушетии, представляет собой не только историческую ценность, но и загадку для исследователей. Каждая деталь монеты может рассказывать увлекательную историю о том периоде, когда она была отчеканена.

Древний храм Тхаба-Ерды: место находки

Специалисты отмечают, что храмы древности часто служили не только местами поклонения, но и центрами культуры, обмена знаниями и торговли. Возможно, эта монета играла важную роль в обрядовой практике или была частью обрядового дарения.