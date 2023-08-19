РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ингушский храм Тхаба-Ерды ждет новая жизнь

Ингушский храм Тхаба-Ерды ждет новая жизнь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В скором времени древний ингушский христианский храм Тхаба-Ерды в Джейрахском районе Ингушетии засияет новыми красками: его полностью отреставрируют за счет федерального бюджета.

Почти 50 млн рублей выделили на реставрацию древнего храма в горном районе Ингушетии, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника республики.

"В Ингушетии проведут работы по сохранении христианского храма Тхаба-Ерды. Сейчас идет процесс подачи заявок для участия в аукционе, начальная цена которого 49,9 млн рублей"

- сотрудник музея-заповедника

Храм – древнейшее из всех известных христианских культовых сооружений, он датируется примерно VIII веком нашей эры и расположен между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, рядом с границей с Грузией.

Сейчас вход в него закрыт из-за угрозы обрушения, а также из-за вандалов, разрушивших угол пристройки и взломавших входную дверь в него.

В Ингушетии ликвидировали незаконные постройки возле средневековых башен

В Ингушетии ликвидировали незаконные постройки возле средневековых башен

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1150 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version