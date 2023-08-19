Ингушский храм Тхаба-Ерды ждет новая жизнь

Опубликовано: 4:32, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени древний ингушский христианский храм Тхаба-Ерды в Джейрахском районе Ингушетии засияет новыми красками: его полностью отреставрируют за счет федерального бюджета.

Почти 50 млн рублей выделили на реставрацию древнего храма в горном районе Ингушетии, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника республики.

"В Ингушетии проведут работы по сохранении христианского храма Тхаба-Ерды. Сейчас идет процесс подачи заявок для участия в аукционе, начальная цена которого 49,9 млн рублей"

- сотрудник музея-заповедника

Храм – древнейшее из всех известных христианских культовых сооружений, он датируется примерно VIII веком нашей эры и расположен между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, рядом с границей с Грузией.

Сейчас вход в него закрыт из-за угрозы обрушения, а также из-за вандалов, разрушивших угол пристройки и взломавших входную дверь в него.