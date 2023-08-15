В Ингушетии ликвидировали незаконные постройки возле средневековых башен

Опубликовано: 17:58, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Архитектурный комплекс "Ний" в Ингушетии очистили от незаконных построек. Планируется также привести в порядок и другие места расположения башен.

Рядом с древними башенными комплексами в Ингушетии снесли незаконно построенные хозяйственные постройки. Об этом рассказали в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике.

Постройки были убраны с территории архитектурного комплекса "Ний" сотрудниками заповедника и руководством комитета госохраны объектов культурного наследия региона.

Аналогичные мероприятия по сносу незаконных построек в дальнейшем планируется провести и в охранных зонах памятников истории и культуры, передает "Ингушетия".