В заповеднике в Ингушетии нашли неизвестную древнюю башню

Опубликовано: 14:14, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Комплекс "Ний" в Ингушетии пополнился новым объектом - специалисты обнаружили древнюю боевую башню. Высота руины составляет 4,5 метра, башня относится к наиболее древнему типу

Древняя боевая башня обнаружена в горах Ингушетии, она находится на территории Джейрахско-Ассинского заповедника.

Специалисты в отдельном замковом комплексе архитектурного объекта "Ний" у подножья горы Цорей-Лоам открыли ранее неучтенную древнюю башню.

Башня встроена из плохо отесанных крупных камней на известковом растворе, что, по мнению ученых, означает, что она относится к более древнему типу из сохранившихся четырех боевых башен.

Открытием стала боевая башня, сооруженная поблизости от старинных жилых строений, ныне разрушенных. С одной стороны башни найден частично сохранившийся дверной проем на второй ярус.

"Обнаруженный памятник архитектуры расположен в восточной стороне комплекса, в непосредственной близости, в 20-30 метрах от боевых башен. Сохранившаяся высота 4,50 м - почти в один ярус"

– музей-заповедник

В будущем археологическую находку включат в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии, передает "Интерфакс".