В заповеднике в Ингушетии нашли неизвестную древнюю башню

Древняя боевая башня обнаружена в горах Ингушетии, она находится на территории Джейрахско-Ассинского заповедника.
Специалисты в отдельном замковом комплексе архитектурного объекта "Ний" у подножья горы Цорей-Лоам открыли ранее неучтенную древнюю башню.
Башня встроена из плохо отесанных крупных камней на известковом растворе, что, по мнению ученых, означает, что она относится к более древнему типу из сохранившихся четырех боевых башен.
Открытием стала боевая башня, сооруженная поблизости от старинных жилых строений, ныне разрушенных. С одной стороны башни найден частично сохранившийся дверной проем на второй ярус.
"Обнаруженный памятник архитектуры расположен в восточной стороне комплекса, в непосредственной близости, в 20-30 метрах от боевых башен. Сохранившаяся высота 4,50 м - почти в один ярус"
– музей-заповедник
В будущем археологическую находку включат в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии, передает "Интерфакс".