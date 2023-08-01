Башенные комплексы Ингушетии поможет восстанавливать реставратор из Испании

Опубликовано: 11:59, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помочь властям Ингушетии в восстановлении древних родовых башен в Джейрахском районе республики вызвался реставратор из Испании Рамзан Султыгов, который имеет богатый опыт такой работы.

Рамзан Султыгов, реставратор из Испании, который уже больше четверти века восстанавливает каменные замки королевства, поможет властям Ингушетии с помощью древних технологий привести в порядок ингушские родовые башни в Джейрахском районе республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Реставрация подразумевает соблюдение строительных технологий, соответствующих историческому периоду постройки. Использование современных строительных материалов считается грубым вмешательством, нарушающим историческую ценность объекта"

- пресс-служба главы Ингушетии

Предки ингушей строили родовые башни по принципу сухой кладки, идеально подгоняя камни друг к другу, чтобы они держались без скрепляющего вещества, выяснил специалист, работая в заграничных и российских архивах, передает "Интерфакс".

"Растворная расшивка, которую мы видим на башнях, имела не только скрепляющую, но и защитную функцию. Ей сверху замазывались места стыков, чтобы в наружные щели не попадала влага, не задувались ветра. Благодаря этому башни и другие каменные строения длительное время оставались в сохранности"

- Рамзан Султыгов

Власти района планирует в течение 20 лет восстановить расположенные здесь древние башенные комплексы, а также коммуникации. Параллельно в горном районе будут возводиться отели, кемпинги, альпинистский центр и другие необходимые для турбизнеса сооружения. Также будет полностью реконструирован древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и многое другое.