Башенные комплексы Ингушетии поможет восстанавливать реставратор из Испании

Рамзан Султыгов, реставратор из Испании, который уже больше четверти века восстанавливает каменные замки королевства, поможет властям Ингушетии с помощью древних технологий привести в порядок ингушские родовые башни в Джейрахском районе республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
"Реставрация подразумевает соблюдение строительных технологий, соответствующих историческому периоду постройки. Использование современных строительных материалов считается грубым вмешательством, нарушающим историческую ценность объекта"
- пресс-служба главы Ингушетии
Предки ингушей строили родовые башни по принципу сухой кладки, идеально подгоняя камни друг к другу, чтобы они держались без скрепляющего вещества, выяснил специалист, работая в заграничных и российских архивах, передает "Интерфакс".
"Растворная расшивка, которую мы видим на башнях, имела не только скрепляющую, но и защитную функцию. Ей сверху замазывались места стыков, чтобы в наружные щели не попадала влага, не задувались ветра. Благодаря этому башни и другие каменные строения длительное время оставались в сохранности"
- Рамзан Султыгов
Власти района планирует в течение 20 лет восстановить расположенные здесь древние башенные комплексы, а также коммуникации. Параллельно в горном районе будут возводиться отели, кемпинги, альпинистский центр и другие необходимые для турбизнеса сооружения. Также будет полностью реконструирован древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и многое другое.