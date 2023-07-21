Старая дорога в Ингушетии раскрыла древние тайны

Опубликовано: 23:13, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каково было удивление сотрудников Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, когда в ходе расширения старой, можно сказать – старинной подъездной дороги к архитектурному комплексу "Кост" им открылись доселе неизвестные науке древние объекты.

При ремонте старинной дороги к комплексу "Кост" в горном районе Ингушетии строители обнаружили странные древние сооружения, ранее в археологии региона совершенно не встречавшиеся, рассказали в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

"Неучтенные объекты культурного наследия - два подземных каменных колодца в непосредственной близости от архитектурного комплекса "Кост". Также в ходе… проведения противоаварийных работ на полубоевой башне комплекса "Кост" выявлены шесть древних каменных ям-зернохранилищ"

- пресс-служба музея-заповедника

Каменные колодцы расположены на краю обрыва, недалеко от родника "Хьорхьаст", скорее всего, в древние времена они служили емкостями для воды, а в мешках-хранилищах держали зерно, передает "Интерфакс".

Колодцы были перекрыты каменными плитами, а каменная кладка их стен оштукатурена известковым раствором, позволяющим долго сохранять воду свежей и пригодной для питья и приготовления пищи, - добавил ученый.

Найденные хранилища хорошо сохранились и представляют огромный интерес для науки. Ученые продолжат их дальнейшее изучение. В перспективе они будут включены в перечень объектов культурного наследия Ингушетии.