Старая дорога в Ингушетии раскрыла древние тайны

При ремонте старинной дороги к комплексу "Кост" в горном районе Ингушетии строители обнаружили странные древние сооружения, ранее в археологии региона совершенно не встречавшиеся, рассказали в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.
"Неучтенные объекты культурного наследия - два подземных каменных колодца в непосредственной близости от архитектурного комплекса "Кост". Также в ходе… проведения противоаварийных работ на полубоевой башне комплекса "Кост" выявлены шесть древних каменных ям-зернохранилищ"
- пресс-служба музея-заповедника
Каменные колодцы расположены на краю обрыва, недалеко от родника "Хьорхьаст", скорее всего, в древние времена они служили емкостями для воды, а в мешках-хранилищах держали зерно, передает "Интерфакс".
Колодцы были перекрыты каменными плитами, а каменная кладка их стен оштукатурена известковым раствором, позволяющим долго сохранять воду свежей и пригодной для питья и приготовления пищи, - добавил ученый.
Найденные хранилища хорошо сохранились и представляют огромный интерес для науки. Ученые продолжат их дальнейшее изучение. В перспективе они будут включены в перечень объектов культурного наследия Ингушетии.