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Ингушетия ждет рекордный турпоток

Ингушетия ждет рекордный турпоток
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В этого году на отдых в Ингушетию приедет 115 тыс человек, по расчетам властей республики, турпоток будет на примерно на 10% выше прошлогоднего.

Поток туристов в Ингушетию в 2023 году ожидается рекордно высокий. В прошлом году в республике на Северном Кавказе отдохнули 105 тыс человек, в этом власти ждут 115 тыс гостей.

"Мы развиваем две особые экономические зоны по совершенствованию сферы туризма - "Армхи" и "Цори". За счет активного строительства инфраструктуры поток туристов в Ингушетию значительно вырос. В текущем году планируется принять 115 тыс туристов"

– глава республики Махмуд-Али Калиматов

Туристов станет больше, так как возможности Ингушетии по приему гостей расширились - появились новые горные зоны отдыха. В Джейрахском и Сунженском районах появились 14 новых комфортных стоянок для кэмпинга. В 2023 году их число увеличится еще на шесть.

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