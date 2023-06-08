Карелию и Ингушетию связал прямой рейс

Жители Карелии в летний сезон могут без пересадок добираться в Ингушетию. Прямые рейсы запустила компания «Северсталь».
Запущен новый прямой рейс Петрозаводск - Магас, он вводится в расписание на лето, до 24 августа.
Первый самолет сегодня вылетел из карельской столицы в Ингушетию. Согласно расписанию, полеты на данном направлении будут выполняться раз в неделею, по четвергам.
Маршрут обслуживают лайнеры Sukhoi Superjet 100, рассчитанные на 93 пассажиров. Субсидированные рейсы выполняет «Северсталь».