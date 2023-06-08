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Карелию и Ингушетию связал прямой рейс

Карелию и Ингушетию связал прямой рейс
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жители Карелии в летний сезон могут без пересадок добираться в Ингушетию. Прямые рейсы запустила компания «Северсталь».

Запущен новый прямой рейс Петрозаводск - Магас, он вводится в расписание на лето, до 24 августа.

Первый самолет сегодня вылетел из карельской столицы в Ингушетию. Согласно расписанию, полеты на данном направлении будут выполняться раз в неделею, по четвергам.

Маршрут обслуживают лайнеры Sukhoi Superjet 100, рассчитанные на 93 пассажиров. Субсидированные рейсы выполняет «Северсталь».

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