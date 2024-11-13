Большинство задержанных демонстрантов освободили в Тбилиси

Суд сегодня выпустил из-под ареста большую часть сторонников оппозиции, задержанных на акции протеста против итогов выборов в парламент 19 ноября. Однако их еще ждут суды.

Сегодня суд в Тбилиси принял решение по последним остававшимся под стражей участникам митинга 19 ноября, пишут грузинские СМИ.

В общей сложности в тот день на проспекте Меликишвили в ходе разгона демонстрации были арестованы 16 протестующих. Им были предъявлены обвинения в мелком хулиганстве, а также в неповиновении правоохранителям.

Трех человек выпустили в тот же день, они дали подписку о невыезде.

А сегодня суд решил освободить из-под стражи еще десять человек. Однако их еще ожидают судебные заседания, они пройдут в течение месяца, передает Sputnik Грузия.

Остальные трое задержанных уже понесли достаточно серьезные наказания. Двое приговорены к административному аресту на срок 8 суток, третьему придется заплатить штраф в размере 2,7 тыс лари ($990).