Вестник Кавказа

Большинство задержанных демонстрантов освободили в Тбилиси

Большинство задержанных демонстрантов освободили в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд сегодня выпустил из-под ареста большую часть сторонников оппозиции, задержанных на акции протеста против итогов выборов в парламент 19 ноября. Однако их еще ждут суды.

Сегодня суд в Тбилиси принял решение по последним остававшимся под стражей участникам митинга 19 ноября, пишут грузинские СМИ.

В общей сложности в тот день на проспекте Меликишвили в ходе разгона демонстрации были арестованы 16 протестующих. Им были предъявлены обвинения в мелком хулиганстве, а также в неповиновении правоохранителям.

Трех человек выпустили в тот же день, они дали подписку о невыезде.

А сегодня суд решил освободить из-под стражи еще десять человек. Однако их еще ожидают судебные заседания, они пройдут в течение месяца, передает Sputnik Грузия.

Остальные трое задержанных уже понесли достаточно серьезные наказания. Двое приговорены к административному аресту на срок 8 суток, третьему придется заплатить штраф в размере 2,7 тыс лари ($990).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1280 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новый год в Тбилиси: проспект перекроют для украшения

Новый год в Тбилиси: проспект перекроют для украшения

Мемориал Дидгори в Грузии: опыт осеннего путешествия из Тбилиси

Мемориал Дидгори в Грузии: опыт осеннего путешествия из Тбилиси

Мэрия Тбилиси снизила расходы на 2025 год

Мэрия Тбилиси снизила расходы на 2025 год

Участники митинга вернулись на прежнее место протеста в Тбилиси

Участники митинга вернулись на прежнее место протеста в Тбилиси

Студенты попытались перекрыть проспект в Тбилиси

Студенты попытались перекрыть проспект в Тбилиси

Протесты оппозиции в Тбилиси продолжаются

Протесты оппозиции в Тбилиси продолжаются

Сколько оппозиционеров задержали на митинге в Тбилиси?

Сколько оппозиционеров задержали на митинге в Тбилиси?

Действия полиции во время разгона протеста оценили в Тбилиси

Действия полиции во время разгона протеста оценили в Тбилиси

Спокойная обстановка в Тбилиси после разгона лагеря оппозиции сохраняется

Спокойная обстановка в Тбилиси после разгона лагеря оппозиции сохраняется

Несколько протестующих задержаны в Тбилиси – СМИ

Несколько протестующих задержаны в Тбилиси – СМИ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы