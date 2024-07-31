Оппозиционные и провластные депутаты устроили потасовку в Турции

В парламенте Турции случился очередной конфликт между представителями оппозиции и провластными депутатами. В частности, в ней поучаствовали члены НРП.

В среду, 20 ноября, в парламенте Турции произошла потасовка между оппозиционерами и провластными депутатами. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как отмечается, представители парламентской оппозиции пытались не дать главе МВД страны Али Ерликая попасть в зал заседаний. В частности, это делали члены Народно-республиканской партии (НРП).

После этого оппозиционные и провластные депутаты устроили потасовку, в связи с чем заседание пришлось временно прервать.

Уточняется, что таким образом оппозиция решила выразить протест в связи с назначением временных управляющих вместо мэров, которых обвинили в причастности к террористической деятельности.