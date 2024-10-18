Вестник Кавказа

Неизвестные забросали полицейских взрывчаткой в Стамбуле

Неизвестные забросали полицейских взрывчаткой в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько человек кинули в стамбульских сотрудников полиции самодельную взрывчатку. Инцидент случился накануне вечером.

В Стамбуле неизвестные предприняли попытку нападения на полицейских. Об этом пишут турецкие СМИ.

Инцидент произошел вечером 16 ноября.

По данным телеканала NTV, сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову о несанкционированном сборе людей. Приехав на место, они призвали собравшихся разойтись, однако толпа не послушала их. Несколько человек достали коктейль Молотова и самодельную взрывчатку и кинули их в направлении автомобиля полиции.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента ни один человек не пострадал.

По факту произошедшего начато расследование.

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