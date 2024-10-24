Вестник Кавказа

ДТП в Стамбуле с автобусом: есть погибшие

ДТП в Стамбуле с автобусом: есть погибшие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле перевернулся автобус с 33 пассажирами из-за влажной дороги. Авария унесла жизни 2 человек, еще 15 были госпитализированы.

Авария с участием междугородним автобусов случилась в Стамбуле. В результате происшествия есть погибшие, рассказали местные СМИ.

В автобусе находилось 33 пассажира. Они ехали в Стамбул из Измира. Дорога, по которой двигался автобус была мокрая из-за дождя, поэтому водитель не справился с управлением и перевернул его. Все произошло в стамбульском районе Эсенлер.

«Двое пассажиров погибли, их зажало в автобусе, и они не смогли самостоятельно выбраться, еще 15 пострадали, из них один в тяжелом состоянии»

- СМИ

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