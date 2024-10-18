В Баку осудили отказ Франции участвовать в COP29

Азербайджанская сторона оценивает нежелание Парижа принимать участие в климатической конференции COP29 как неконструктивный шаг, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Игнорирование французской стороной конференции по климату COP29, которая проходит в эти дни в Баку, нельзя назвать конструктивной позицией, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам дипломата, Франция совершает ошибку, уклоняясь от решения проблем климата под любым предлогом и отказываясь участвовать в COP29. Министр напомнил, что Франция при этом является ведущей страной ЕС, более того, Париж считает себя одним из лидеров в сфере климата.

Глава МИД Азербайджана обратил внимание на то, что Баку всегда отделяет вопрос климата от отношений с Францией.

"У нас были мероприятия и до СОР, и французские переговорщики и представители Франции всегда приглашались и участвовали в них. Наша команда СОР работала с ними очень конструктивно. Как я отметил выше, неучастие Франции – это их собственный выбор"

– Джейхун Байрамов