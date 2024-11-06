Акция против французского колониализма состоялась на COP29

В рамках COP29 в Азербайджане прошла акция против колониальной политики Франции на островных государствах. Ее организаторами выступила Бакинская инициативная группа.

Акция под названием «Конец колониализму во имя мира и зеленой планеты!» прошла в Баку в рамках COP29. Ее организовала Бакинская инициативная группа.

В ней приняли участие активисты из островных государств, которые находится под колониальным правлением Франции. Основная цель – передать послание Парижу, заявили выступающие.

Участники акции выразили протест в связи с тем, что их страны до сих пор находятся под колониальным гнетом. Они просят Францию это прекратить.

Также они требуют от ООН включение колонизированных стран в список территорий, подлежащих деколонизации. К тому же, протестующие хотят климатической справедливости в отношении себя.

Напомним, что COP29 проходит в Баку 11-22 ноября.