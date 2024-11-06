На COP29 прошла акция против глубоководной добычи в Норвегии

Активисты провели акцию в «Зеленой зоне» COP29, они протестуют против глубоководной добычи и охоты на китов в Норвегии.

Сегодня в Баку в рамках COP29 (Конференции ООН по изменению климата) состоялась акция протеста, ее участники призвали мировое сообщество обратить внимание на проблему глубоководной добычи в Норвегии, а также выступили против охоты на китов, передает Trend.

Акция проходила в «Зеленой зоне», ее организаторами выступили FINS Initiative (Международная защита морских видов), а также международные организации, эксперты, активисты.

«Мы здесь, чтобы выразить протест против охоты на китов... Есть три страны, которые продолжают заниматься коммерческим китобойным промыслом: Исландия, Япония и Норвегия… Это должно прекратиться в 2024 году»

– представитель FINS Initiative Элисса Мэй Филлипс

Также активисты серьезно обеспокоены в связи с планами норвежского правительства по разработке природных ресурсов на ее морских территориях. Норвегия намерена предоставить местным компаниям лицензии для проведения глубоководной добычи. Мировые ученые призывают Норвегию приостановить работы до завершения научных исследований, чтобы оценить возможные последствия. Норвежские власти выделили под глубоководную добычу огромную территорию - близкую по размерам к площади Великобритании. Такая масштабная добыча может оказать влияние на морские экосистемы, находящиеся за пределами норвежских вод.

Петицию против начала добычи в норвежских водах подписали более 800 ученых из разных стран. Активисты призывают правительство страны прислушаться и остановить проект.

Отметим, что китобойный промысел в Норвегии получает госсубсидии, при этом мясо китов в основном перерабатывается на корма для домашних животных.