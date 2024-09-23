Астана поддержала инициативу Баку по Каспию

Президент Казахстан выразил Азербайджану поддержку в вопросе создания группы по Каспийскому морю. Он добавил, что Астана активизирует работу по сохранению Аральского моря.
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на COP29 в Баку поддержал инициативу Ильхама Алиева по созданию группы экспертов из прикаспийских государств.
Он подчеркнул, что Каспийское море находится в опасности, а его спасение – вопрос общей озабоченности, требующий долгосрочного сотрудничества.
«Мы поддерживаем инициативу Президента Ильхама Алиева о создании группы экспертов из прикаспийских государств»
- Касым-Жомарт Токаев
Глава государства также отметил, что Казахстан активизирует свою работу по сохранению Аральского моря.
В заключение он выразил азербайджанскому руководству признательность за организацию мероприятия.