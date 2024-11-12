Вестник Кавказа

В Дагестане начнет работу еще одно форелевое предприятие

В Дагестане начнет работу еще одно форелевое предприятие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане осваивают перспективную отрасль – форелеводство. Предприятия по разведению форели не только поставляют рыбную продукцию, но и привлекают туристов. Еще одна такая фабрика откроется в Кизилюртовском районе.

В Кизилюртовском районе Дагестана начнет работу предприятие по выращиванию форели. 

Сообщается, что предприятие будет фабрикой полного цикла. Рыбу будут выращивать из икры, после чего планируется производить переработку в стенах фабрики. 

Ожидается, что форелевая ферма будет запущена в 2025 году, передает ТАСС.  

Проект по выращиванию форели в республике уже реализован. В предприятие на Ирганайском водохранилище вложено порядка 400 млн рублей частных инвестиций. На проектную мощность в 1500 тонн ферма должна выйти в следующем году.

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