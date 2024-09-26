Исламский офис Сбера откроют в Махачкале в ближайшее время

В столице Дагестана скоро начнет работу офис исламского финансирования Сбербанка. Это будет уже второе такое отделение Сбера на Северном Кавказе – первое заработало летом в Чечне.

Отделение Сбербанка, предоставляющее услуги исламского банкинга, заработает в скором времени в Махачкале, рассказал на пресс-конференции председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Это произойдет в начале декабря, отметил он.

По словам главы Юго-Западного банка, аналогичный офис, деятельность которого соответствует нормам шариата, заработал летом в Грозном, и сейчас его услуги широко востребованы, офис очень быстро развивается, передает издание "Эксперт Юг".

В частности, уточнил Песенников, в нем доступны 15 продуктов, полностью отвечающих принципам партнерского финансирования, из которых наибольшей популярностью пользуются дебетовые карты и расчетные счеты. Ведется работа и с юрлицами – некоторое время назад был принят первый проект, связанный с нормами партнерского финансирования.

"Это первые шаги, но они очень и очень уверенные. Помимо этого, мы ходим по предприятиям, которые интересуются исламским финансированием, рассказываем о наших офисах, о том, что и как мы можем"

– Анатолий Песенников

Он подчеркнул, что считает направление исламского банкинга весьма перспективным. Песенников также заверил, что в будущем году продолжится его активное развитие в республиках СКФО.